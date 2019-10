Carlos Tavares alerta para o fraco valor acrescentado das exportações

O ex-ministro da Economia arrefeceu o entusiasmo do antecessor Álvaro Santos Pereira quanto à subida das vendas no exterior e elogia a promoção do sucessor Pedro Siza Vieira a número dois do Governo.

Carlos Tavares aconselhou esta quinta-feira, 17 de outubro, a olhar para o valor que as empresas portuguesas estão a exportar, sustentando que "a componente importada" das vendas de mercadorias e serviços ao exterior é "muito mais alta do que nos países desenvolvidos".

Durante uma conferência na Fundação de Serralves, no Porto, o ex-ministro da Economia de Durão Barroso fez questão de "arrefecer o entusiasmo" de Álvaro Santos Pereira, que numa intervenção anterior destacara o reforço das exportações no PIB durante a última década.

"Aumentaram muito em volume, mas não aumentaram muito em valor acrescentado. Segundo as contas grosseiras que fiz, o aumento de dez pontos percentuais, dos 30% para 40%, do peso das exportações no PIB corresponde, em termos de valor acrescentado, apenas a metade", resumiu o atual chairman do Montepio.



Na semana passada, uma análise do Banco de Portugal (BdP) publicada no Boletim Económico de outubro mostrou precisamente que, apesar de a produção automóvel ter disparado em Portugal desde 2017, mais de dois terços (70%) daquilo que foi vendido ao exterior por esta indústria teve primeiro de ser importado.