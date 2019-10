Tanto nas exportações como nas importações, em agosto, as trocas comerciais dentro da União Europeia continuaram a aumentar, tal como aconteceu no resto do ano. No caso das importações, o aumento foi de 5% face a agosto de 2018. No caso das exportações, o aumento foi de 0,8%.Contudo, no comércio com os países fora da UE, tanto as exportações como as importações registaram fortes quedas, tal como tinha acontecido em junho. Nas importações a queda foi de 25,4% face a agosto de 2018. Nas exportações a queda foi de 14,9%, sendo que as maiores reduções registaram-se face aos Estados Unidos, Angola e Brasil.Tal deverá explicar-se, em parte, pelos combustíveis. "Destacam-se os decréscimos nas exportações e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (-44,1% e -43,7%, respetivamente), nomeadamente nas exportações de Produtos transformados e nas importações de Produtos primários", assinala o INE no destaque publicado hoje, esclarecendo que "estes decréscimos nos Combustíveis e lubrificantes poderão estar relacionados com o encerramento para manutenção da refinaria de Sines durante o mês de agosto".Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 0,6% e as importações cresceram 4,4%. Ainda assim, esses valores representam uma desaceleração face ao aumento de 3% e 9,7% das exportações e importações, respetivamente, em julho, excluindo os combustíveis e lubrificantes.Olhando para a evolução das trocas comerciais de bens entre janeiro e agosto, é possível concluir que, ainda assim, as exportações acumulam um crescimento de 2% e as importações de 7,4%.Dado que as importações (que já são maiores em montante) estão a crescer a um ritmo mais rápido do que as exportações, o défice comercial de bens está a deteriorar-se. A balança comercial de bens de janeiro a agosto fixou-se nos -13,8 mil milhões de euros, 25,9% acima do défice comercial registado no período comparável do ano passado.(Notícia atualizada às 11h32 com mais informação)