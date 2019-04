Cartão de cidadão passa a poder ser renovado nos Espaços do Cidadão

A partir de 20 de maio passa a ser possível renovar o cartão de cidadão nos Espaços do Cidadão de Lisboa, nomeadamente em juntas de freguesia ou estações dos correios. Só não será possível se forem alterados os dados já constantes do cartão.

Bruno Simão/Negócios

Uma descentralização dos serviços do cartão de cidadão vai passar a permitir que o cartão seja renovado nos Espaços do Cidadão, localizados nomeadamente em juntas de freguesia ou em estações dos CTT. O objetivo é reduzir filas e tempos de espera e agilizar procedimentos, e a operacionalização passa por uma nova versão do sistema informático de suporte às renovações que entra em vigor a partir do próximo dia 20 de maio.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 24 de abril, pela Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, e a renovação do documento de identificação do cidadão será possível desde que se mantenham atualizados e que possam ser usados os dados já anteriormente recolhidos, nomeadamente a impressão digital, fotografia e altura. O cidadão terá também de dar a sua autorização para estes dados já guardados no sistema.

No geral, poderão beneficiar do novo serviço as pessoas que já tenham cartão de cidadão, que tenham 25 anos ou mais, e para as primeiras renovações de cartões com cinco anos de validade desde que não tenham caducado há mais de 30 dias.

Numa primeira fase, o novo serviço vai ficar disponível em 54 Espaços do Cidadão na cidade Lisboa e na respetiva área metropolitana e o objetivo é que seja depois progressivamente alargado a outros espaços de atendimento locais.

A nova parceria vai também permitir que o atendimento digital assistido nos Espaços do Cidadão passe a ser previamente agendado.

Esta medida arrancará na segunda semana de maio e serão contactados os cidadãos com 60 anos ou mais e que reúnam condições para a renovação do cartão de cidadão online para poderem marcar o dia e a hora para efetuar a respetiva renovação.