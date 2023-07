Cartão de cidadão vai poder servir de título de transporte

A nova versão do cartão do cidadão, que começará a ser disponibilizado em 2024, vem com uma renovada tecnologia que lhe permitirá servir como bilhete de transporte ou dar acesso a abertura de conta bancária online. O seguro do carro, cartão de aluno ou cartão de doador vão passar a constar da carteira digital.



Mário Campolargo, secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, apresenta esta segunda-feira o novo programa SIMPLEX, com 18 medidas de simplificação. Pedro Catarino Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 23:30







