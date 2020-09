CDS "não ficará sem candidato" às Presidenciais mas espera pela decisão de Marcelo

Leia Também PS atira para outubro posição oficial sobre as presidenciais

O líder do CDS assegurou este sábado que o partido "não ficará sem candidato" nas Presidenciais de janeiro, mas remeteu uma posição definitiva para depois de Marcelo Rebelo de Sousa comunicar a decisão sobre uma eventual recandidatura.Em Guimarães, à margem de uma visita à adega cooperativa local, Francisco Rodrigues dos Santos disse que só após a "clarificação do cenário político" é que o partido reunirá os órgãos próprios para formalizar o seu apoio a um candidato."Neste momento, estamos a esperar para que o atual Presidente, que foi eleito com o apoio da direita - e isto é importante esclarecer, que o atual Presidente que foi eleito com o apoio da direita - dê o seu veredicto", frisou.Independentemente da recandidatura ou não de Marcelo, o líder do CDS garante que o partido terá sempre um candidato às próximas eleições presidenciais. "Como é evidente, o CDS não ficará sem candidato", referiu Francisco Rodrigues dos Santos, escusando-se, no entanto, a referir possíveis nomes.Na sexta-feira, o PSD formalizou o seu apoio à eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.