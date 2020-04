Centeno: Queda do PIB é de 6,5% por cada 30 dias úteis com economia parada

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta segunda-feira que as estimativas do Governo apontam para uma queda de 6,5% do PIB anual por cada 30 dias úteis em que a economia esteja paralisada devido à covid-19.