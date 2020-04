Centeno não exclui eurobonds e descarta austeridade para responder à crise

O ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo reitera que não é a altura de avançar com a mutualização de dívida na Europa, mas não descarta este mecanismo no âmbito das medidas a implementar para responder ao impacto da pandemia.

Numa entrevista com cinco jornais europeus, Mário Centeno afirmou que a solidariedade europeia não tem de passar pela emissão de eurobonds, mas não excluiu esta opção.

"A solidariedade é algo que está no coração e conceção da União Europeia. Esta não é uma crise que devemos enfrentar com os velhos manuais, não é fruto de debilidades estruturais", pelo que a estratégia tem de passar pela união "e ajudarmo-nos a diluir os custos".

Questionado se esta solidariedade passava pela mutualização da dívida, Centeno respondeu que "não necessariamente, mas não as excluo [eurobonds]".

Citado pelo El Mundo, Centeno afirmou que "temos visto reações muito favoráveis e também de oposição a determinadas soluções, como a emissão conjunta de dívida. Não me cabe julgar agora, mas o objetivo económico é muito claro e está no acordo [do Eurogrupo]: distribuir o custo ao longo do tempo e com financiamento apropriado. Temos que ser inovadores, pensar fora da caixa, ir além do convencional e dar uma resposta concreta".

Acrescentou ainda que "precisamos de instrumentos úteis, com racional económico e de acordo com a dimensão de cada desafio".

Centeno afastou também o recurso a medidas de austeridade para financiar os custos que os países vão ter com as medidas de apoio à economia. "A única solução para esta crise, de proporções descomunais, não é a austeridade, mas sim distribuir a carga ao longo do tempo".

O jornal espanhol titulou a entrevista pelo alerta de Centeno de que serão necessário dois anos para a economia regressar aos níveis de 2019.

Todos os outros jornais optaram por ângulos diferentes. O alemão Frankfurter Allgemeine destacou a urgência de ser dada uma resposta à crise e o italiano Corriere della Sera a promessa de não fazer divisões entre o norte e o sul. O francês Le Monde destacou a necessidade de serem seguidas receitas que não estão nos livros tradicionais e o holandês NRC destacou que só uma Europa unida pode "enfrentar a montanha da dívida".