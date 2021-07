Centro histórico de Lisboa perdeu um quarto dos habitantes

Duas freguesias do centro histórico lisboeta perderam cerca de um quarto dos residentes na última década. Também no centro do Porto houve quebra de residentes, mas em menor escala. Já as áreas metropolitanas das duas cidades viram a população aumentar.

