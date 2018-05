"C’est La Vie". Marcelo prega ao futuro no mercado temporário do Bolhão

Mais de 80 comerciantes vão vender peixe, tripas e hortaliça na cave de um centro comercial, a 200 passos do edifício em obras durante dois anos. O Presidente levou à inauguração a língua dos afectos, usada há décadas no mercado do Porto.

O pequeno santuário a Nossa Senhora da Conceição, iluminado com três velas artificiais e adornado com dois simples arranjos florais, vai continuar a dar as boas-vindas aos clientes do Bolhão. A santinha padroeira de Portugal acompanhou a curta viagem de 82 comerciantes para um mercado temporário, localizado na cave do centro comercial La Vie, onde nos próximos dois anos ficam instaladas as bancas e a alma do centenário espaço comercial do Porto.

À quarta parece que é de vez. Depois de não terem saído do papel um primeiro plano de requalificação em 1998 e dois outros desenhados durante os mandatos de Rui Rio, o mais icónico mercado da cidade Invicta está finalmente a ser intervencionado, com a promessa autárquica de ser devolvido à cidade em 2020 como mercado de frescos. O projecto da autoria do arquitecto Nuno Valentim, com empreitada orçada em 22,4 milhões de euros, já assegurou uma primeira comparticipação comunitária de 1,5 milhões e aguarda o resultado de uma segunda candidatura no valor de 7,4 milhões de euros.