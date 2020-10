Novo Bolhão vai ter 102 bancas, 10 restaurantes e 38 lojas

Viagem ao futuro do centenário mercado do Porto, que deverá reabrir dentro de um ano, após obras orçadas em 22,4 milhões de euros, com o regresso de 90 comerciantes do antigo espaço, que vão manter a mesma renda, e 60 novos ocupantes, que irão pagar entre 12 e 50 euros o metro quadrado por mês.

