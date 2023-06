Cimeira de Paris acena ao Sul Global com promessas de mais financiamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o fracasso das últimas reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) em apresentarem garantias de reforma no financiamento internacional aos países em desenvolvimento, Emmanuel Macron (na foto), o Presidente francês, quer ser o anfitrião de um processo de mudança que há anos é exigido, sem sucesso, e que mantém o mundo dividido nas coordenadas geográficas, mas també

...