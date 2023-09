Cimeira do G20: Brasil alerta para "emergência climática sem precedentes"

Leia Também Modi anuncia consenso para uma declaração comum na cimeira do G20

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, alertou hoje na cimeira do G20, em Nova Deli, para a "emergência climática sem precedentes" no mundo que põe em risco a segurança alimentar e energética."A falta de compromisso com o ambiente está a conduzir a uma emergência climática sem precedentes", afirmou Lula no início da reunião de dois dias na capital indiana."As secas, as inundações, as tempestades e os incêndios são cada vez mais frequentes e põem em risco a segurança alimentar e energética", disse Lula, citado pela agência francesa AFP.O Brasil vai acolher a cimeira do clima COP30 em 2025.Os líderes do G20 reúnem-se em Nova Deli naquele que será provavelmente o ano mais quente de que há registo, mas há poucas esperanças de um acordo sobre medidas ambiciosas para enfrentar a crise climática.Em Nova Deli, estão em cima da mesa três questões fundamentais: triplicar a capacidade mundial de energias renováveis, reduzir gradualmente a utilização de combustíveis fósseis, como o carvão, e financiar a transição ecológica nos países em desenvolvimento.Em julho, os ministros da energia do G20 não apresentaram um roteiro para a redução das emissões, nem sequer mencionaram o carvão na declaração final, apesar de ser um dos principais contribuintes para o aquecimento global.O G20 reúne as 19 economias mais desenvolvidas e a União Europeia.A União Africana tornou-se hoje o novo membro do grupo.