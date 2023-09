Modi anuncia consenso para uma declaração comum na cimeira do G20

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Narendra Modi anunciou este sábado que o G20 adotou uma declaração comum e que foi possível ultrapassar divergências e chegar a um consenso, nomeadamente no que toca à guerra na Ucrânia.

"Na sequência de um trabalho árduo de todas as equipas, obtivemos consenso sobre a Declaração da Cimeira do G20 e anuncio a adoção desta declaração", disse o primeiro-ministro indiano, citado pela agência Reuters.

Os líderes do G20 reúnem-se este fim-de-semana em Nova Deli, na Índia e Modi apelou para que trabalhem no sentido de pôr um fim ao "défice de confiança global".

"Hoje, como presidente do G20, a Índia apela ao mundo inteiro para que primeiro converta este défice de confiança global numa confiança", afirmou. "Está na hora de todos nós nos movermos juntos."

Segundo a Reuters, o texto da declaração adotada em Nova Deli determina que "no que diz respeito à guerra na Ucrânia, todos os estados devem agir de forma consistente com os propósitos e princípios da Carta da ONU na sua totalidade". Fica também escrito que "na guerra na Ucrânia, o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível" e que "a resolução pacífica de conflitos e os esforços para enfrentar as crises, bem como a diplomacia e o diálogo são fundamentais".

O G20, recorde-se, reúne as 19 economias mais desenvolvidas e a União Europeia, sendo que a União Africana tornou-se este sábado o novo membro do grupo.