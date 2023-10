CIP quer manter conselho criado para patrões falarem “a uma só voz”

Apesar do afastamento entre patrões, a CIP diz que o Conselho das Confederações (CNCP) é para manter. CAP concorda. CIP reconhece que o aumento do salário mínimo é obrigatório, mas não subscreve o referencial de 5%... até à versão final do Orçamento.



Armindo Monteiro lidera desde abril a CIP, que diz que representa mais de 150 mil empresas. Miguel A.Lopes/Lusa Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 22:51







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Confederação Empresarial (CIP) considera que a economia não se pode basear em “mão de obra barata”, e lamenta que o país esteja a deixar sair os talentos, mas não se vincula, para já, ao referencial de aumentos salariais de 5% que consta do acordo de concertação, que fica abaixo da inflação prevista para este ano e que é, em todo o caso, indicativo. Pelo menos até ver a versão final ... ... Saber mais Armindo Monteiro CIP

CIP quer manter conselho criado para patrões falarem “a uma só voz”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CIP quer manter conselho criado para patrões falarem “a uma só voz” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar