Classe média: Carga fiscal é das mais baixas mas rendimento também

Casal com dois filhos de rendimentos médios entrega em Portugal 10,5% ao Estado, abaixo dos 17% de média europeia, segundo instituto alemão Ifo. Já os solteiros entregam mais do dobro, 27,5%, mais perto da média de 31,6% do bloco.

