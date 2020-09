Cláudia Ribeiro: “Estamos muito mal na proteção de investidores minoritários”

Com base nos resultados do índice da qualidade das elites, a responsável a nível nacional pelo estudo considera que “é claramente a do valor político que está a condicionar mais o posicionamento” do país.

Cláudia Ribeiro: “Estamos muito mal na proteção de investidores minoritários”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.