Código de Conduta do Governo mantém limite a ofertas e convites

"O XXII Governo Constitucional estabeleceu como objetivo do seu programa a valorização dos cargos políticos como forma de assegurar a transparência e o controlo da integridade do sistema democrático, promovendo a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito", segundo o novo Código de Conduta agora publicado.

"os membros do Governo abstêm-se de aceitar a oferta, a qualquer título, de pessoas singulares e coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas estrangeiras, de bens materiais, consumíveis ou duradouros, ou de serviços que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções".





Para tal,

"Para os efeitos do presente Código, entende-se que existe um condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando haja aceitação de bens de valor estimado igual ou superior a 150 euros", refere ainda o documento.



Estas regras são também aplicadas aos convites recebidos pelos membros do Governo. "Entende-se que existe um condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando haja aceitação de convites ou outros benefícios similares com valor estimado superior a 150 euros", revela.



Este limite foi adotado no seguimento da polémica em torno da Galp Energia, que convidou alguns membros do Executivo a assistirem a jogos do Euro 2016, em França.