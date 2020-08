Comerciantes do Mercado da Ribeira enfrentam dificuldades devido à falta de clientes

O relógio marca as 07:30. Há mais comerciantes do que clientes no Mercado da Ribeira. As bancas e as lojas estão carregadas de produtos, mas quem lá trabalha pouco tem para fazer.Estes comerciantes dependem, sobretudo, das vendas para restaurantes e dos turistas que, antes da pandemia de covid-19, enchiam as ruas da capital."O mercado está assim um bocado deserto (...). Ao sábado é que há um bocado mais de movimento a nível de particulares. Diariamente nós estamos aqui sem fazer nada, sem vender, sem ter atividade" conta à Lusa Ermelinda Simões, junto à banca de marisco, onde trabalha há 30 anos com a mãe."A restauração abriu no dia 18 de maio, mas eles estão a trabalhar muito mal. E turistas não há", destaca, acrescentando que o seu negócio regista quebras na ordem dos 50%.Estas dificuldades são transversais a todos os comerciantes, independentemente do tipo de produtos que vendem."Isto estão tão fraco. (...) Não se vende nada" diz Maria Isabel Aparício, que tem uma banca de frutas e hortaliças no Mercado da Ribeira, um espaço municipal."Eu, a esta hora, fiz dois euros e pouco. Não é nada. Nem para o café deu", realça.Hermínio Sousa é um dos poucos clientes que se encontra a comprar algumas frutas e legumes.Conta à Lusa que já frequenta o mercado há 50 anos: "Antes tinha um estabelecimento no Castelo de São Jorge, vinha todos os dias. Agora não tenho estabelecimento, venho [comprar] para mim e para familiares duas a três vezes semanais".E também ele confirma que o movimento não é semelhante ao de outros tempos."Noto uma diferença muito grande. Porque antes havia movimento, agora não. É um mercado deserto, infelizmente", lamenta.Num dos corredores que ladeiam a zona central do Mercado da Ribeira, o talho de António Silva tem a montra vazia, um sinal de que as vendas são esporádicas."Tenho perdido muitos clientes e muitos deles ficaram-me a dever, principalmente a restauração. Não me pagaram. Como vê, nem a carne ponho na montra. Não vale a pena porque aqui no mercado não passa ninguém", relata, acrescentando que só alguns dos "clientes antigos" continuam a comprar."Isto vai acabar. Se continuar assim desta maneira, isto acaba. Não há hipóteses", defende.Umbelina Gonçalves, peixeira, partilha do mesmo receio. "Está muito complicado e nós estamos a ver se conseguimos aguentar, mas não sabemos até que ponto, porque provavelmente não vamos conseguir superar".Esta peixeira levanta-se todos os dias à meia-noite para comprar peixe e, no máximo, dorme três horas seguidas. "É uma vida complicada e de que maneira (...). Antes ainda trabalhávamos com gosto, porque se trabalhava, agora não", frisa.Já a sair do mercado, depois de mais uma manhã de compras, encontra-se Mário Mateus, proprietário de um restaurante na Rua dos Bacalhoeiros, empurrando um carrinho com peixe e algumas hortaliças."Venho todos os dias ao mercado. Venho buscar peixe, venho buscar carne, hortaliças. Praticamente um bocadinho de tudo o que se consome lá no restaurante", diz à Lusa.Mário Mateus admite que compra menos quantidade desde que reabriu o restaurante, destacando que é necessário "gerir as compras com as vendas, de forma a não haver desperdícios".Em julho, a Câmara de Lisboa aprovou uma proposta para isentar os comerciantes do pagamento das taxas de ocupação nos mercados municipais de Campo de Ourique e da Ribeira, entre 01 de março e 30 de junho.Uns dias depois, Rodrigo Pimenta, em representação dos comerciantes dos dois mercados, pediu na Assembleia Municipal de Lisboa uma redução das rendas para metade até ao final do ano.Na quinta-feira, a autarquia aprovou uma redução de 50% do valor de taxas e rendas até ao final do ano para os estabelecimentos que exerçam atividade em espaços municipais, incluindo-se estes dois mercados.