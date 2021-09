Como a Evergrande pode mudar a economia chinesa

Depois de o crescimento económico da China ter estado fortemente dependente do setor imobiliário, a crise da gigante Evergrande veio expor as fragilidades do modelo. Economia chinesa terá de passar por uma profunda transformação, admitem especialistas.

Como a Evergrande pode mudar a economia chinesa









