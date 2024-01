Como Portugal, Chipre e Grécia surfaram a descida da dívida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O processo de recuperação da pandemia e também o efeito do choque de preços no PIB nominal – e, inicialmente, na arrecadação de receitas – deram o embalo. Grécia, Chipre e Portugal aproveitaram-no melhor que quaisquer outros países da União Europeia para obterem reduções recorde no nível de dívida ao longo dos últimos perto de três anos.





