Compra de carros de luxo acelerou em 2022

A compra de carros de luxo acelerou em Portugal em 2022, apesar da crise, escreve nesta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Segundo o diário, que cita dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Porsche, Maserati, Bentley, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini somaram no ano passado 1.080 novas matrículas no país, numa subida de 22%.

Em 2022, a Porsche liderou as vendas, com 852 carros, seguida da Maserati, com 82.

Os dados referem-se à evolução de matrículas por passageiros nestas seis marcas e contrastam com um a descida nas vendas em 2,7% no ano anterior.

Já nos primeiros dois meses de 2023, foram vendidos 194 veículos das referidas marcas de luxo, numa quebra de 6,3% face a igual período do ano passado.