Confiança dos consumidores alemães cai para novo mínimo histórico

A confiança dos consumidores alemães (Gfk) caiu para um novo mínimo histórico de -36,5 pontos em setembro face aos -30,9 observados em agosto, revelou esta sexta-feira a empresa de estudos de mercado GfK."O grande receio de um forte aumento nos custos de energia nos próximos meses provocou uma nova deterioração no indicador de confiança do consumidor alemão, elaborado pela GfK, que cai para um novo mínimo histórico de -36,5 pontos em setembro face aos -30,9 de agosto", refere a empresa em comunicado.Assim sendo, numa clara antecipação ao aumento do custo das faturas dos fornecedores de energia no próximo inverno, os consumidores alemães aumentaram substancialmente as suas poupanças, atingindo um máximo desde 2011.O índice relacionado com as poupanças dos consumidores alemães é positivo em 3,5 pontos em setembro, contra -14,1 pontos no mês anterior, segundo o GfK.O especialista em consumo da GfK, Rolf Bürkl, afirmou a propósito da poupança que o "aumento acentuado na propensão para poupar significa que o sentimento dos consumidores continua a cair de forma acentuada", além de sublinhar o facto do indicador ter atingido um novo máximo recorde.Quanto à avaliação da situação económica dos consumidores, esta estabilizou em setembro, depois de duas quedas consecutivas nos meses anteriores, apesar do risco de recessão continuar ainda elevado na perspetiva dos consumidores alemães.