Confiança dos consumidores britânicos no melhor valor desde março de 2021

A confiança dos consumidores britânicos melhorou mais do que o esperado em fevereiro, apesar de se continuar a sentir o impacto da inflação elevada - a pior em quatro décadas - e a subida das taxas de juro.





A firma de research GfK informou esta sexta-feira que o barómetro de confiança do consumidor subiu para -38 pontos em fevereiro, face a -45 pontos em janeiro, o valor mais elevado desde março de 2021.



Esta subida compensou a queda em janeiro, quando a confiança do consumidor do Reino Unido caiu inesperadamente, encerrando uma série de três aumentos mensais consecutivos no final do ano passado.



"Os consumidores mostraram de repente mais otimismo sobre o estado das suas finanças pessoais e a situação económica em geral para este ano. Mas é cedo para falar em recuperação", afirmou a GfK.