Inflação no Reino Unido abranda para 10,1% em janeiro

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido abrandou para 10,1% em janeiro, contra 10,5% em dezembro de 2022, marcando o terceiro ajustamento consecutivo em baixa e a menor subida de preços desde setembro, foi anunciado esta quarta-feira.Em comunicado, o Office for National Statistics (ONS) precisa que em janeiro, o aumento homólogo dos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas moderou-se para 16,7%, em comparação com 16,8% em dezembro, enquanto o custo do fornecimento de habitação aumentou 26,7%, mais uma décima de ponto percentual que no mês anterior.Por seu lado, a inflação subjacente, que exclui a volatilidade dos preços da energia, alimentação, álcool e tabaco, situou-se em 5,8% em janeiro, meio ponto abaixo de 6,3% de dezembro de 2022.Em termos mensais, os preços caíram 0,6% no primeiro mês do ano, depois do aumento de 0,4% em dezembro e em comparação com o declínio de 0,1% em janeiro de 2022.