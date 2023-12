PIB contrai 0,1% na Zona Euro no 3.º trimestre. UE estagnou e Portugal cai 0,2%

O Eurostat confirmou que a Zona Euro contraiu 0,1%, em cadeia (isto é, em relação ao trimestre anterior) no terceiro trimestre de 2023. A variação trimestral de 13 países do Euro foi negativa, com o Eurostat a confirmar a queda, em cadeia, de 0,2% em Portugal. Em termos homólogos, Portugal cresceu 1,9%.





Em relação à União Europeia (UE), os dados do Eurostat vêm confirmar a estagnação já prevista na estimativa rápida. Esta é o segundo trimestre seguido de estagnação da economia europeia.



"No terceiro trimestre de 2023, o PIB corrigido de sazonalidade diminuiu 0,1% na área do euro e manteve-se estável na UE, em comparação com o trimestre anterior, de acordo com uma estimativa publicada pelo Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia. No segundo trimestre de 2023,o PIB tinha aumentado 0,1% tanto na área do euro como na UE", sublinha o Eurostat.





Na Zona Euro, confirma-se que 13 países registaram uma contração em cadeia do PIB. A Irlanda (-1,9%), a Estónia (-1,3%) e a Finlândia (-0,9%) foram os três países que mais caíram em relação ao último trimestre. Os restantes cresceram, com Malta (+2,4%), Polónia (+1,5%) e Chipre (+1,1%) a liderar esta subida.



O Eurostat detalha ainda que o consumo final das famílias aumentou 0,3% na Zona Euro e 0,4% na UE durante o terceiro trimestre do ano e a formação bruta de capital fixo manteve-se estável na Zona Euro e aumentou 0,2% na UE.



As exportações caíram 1,1% nos países da moeda única e 1,0% na União Europeia e as importações diminuíram 1,2% na Zona Euro e 1,4% na União Europeia.



"A despesa de consumo final das famílias teve contributos positivos para o crescimento do PIB tanto na zona euro como na UE (+0,2 pontos percentuais ). Os contributos da despesa pública final foram positivos em ambas as zonas (+0,1 p.p.). Os contributos da formação bruta de capital fixo foram negligenciáveis para a zona euro e para a UE.





Portugal já não é líder do crescimento homólogo

Comparando com o mesmo período do ano passado, tal como a estatística rápida do Eurostat tinha apontado, Portugal está entre os países que mais cresceram, mas já não lidera como a estatística preliminar apontava. O país registou uma subida de 1,9% em termos homólogos, um valor que mantém Portugal na metade superior, mas que fica atrás do crescimento homólogo de Malta (7,1%), Croácia (3,0%), Roménia (2,9%), Chipre (2,2%) e Grécia (2,1%),



Também em termos homólogos, a Irlanda (-5,0%) e a Estónia (-4,0%) foram os que mais caíram no terceiro trimestre de 2023. Quer a Zona Euro, quer a UE mantiveram-se estáveis em comparação com o mesmo período de 2022.