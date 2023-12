Emprego aumenta 0,2% na UE no terceiro trimestre. Portugal subiu 0,1%

O emprego cresceu 0,2% tanto na Zona Euro, como na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2023, em comparação com trimestre anterior. Os dados são do Eurostat e adiantam também que Portugal sobe 0,1% em cadeia e 1,0% em comparação com o mesmo período do ano passado.Em termos homólogos, de acordo com Eurostat, o número de pessoas empregadas na Zona Euro aumentou 1,3% e 1,2% na União Europeia. No segundo trimestre de 2023, este crescimento tinha sido de 1,4% nos países da moeda única e de 1,2% na UE."As horas trabalhadas diminuíram 0,1% na área do euro e permaneceram estáveis na UE no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as horas trabalhadas aumentaram 0,8% na área do euro e 0,6% na UE", detalha o Eurostat.No terceiro trimestre de 2023, Lituânia e Malta (ambos com +1,4%) e Espanha (+1,3%) foram os países da UE que mais cresceram no número de pessoas empregadas, em comparação com o trimestre anterior. Estónia (-0,9%), República Checa (-0,7%) e Finlândia (-0,6%) foram os que mais caíram na variação trimestral do emprego.Em termos homólogos, Malta (+5,8%), Irlanda (+4,0%) e Espanha (+4,0%) foram os que mais cresceram na Europa. Finlândia (-0,8%), Bulgária e Roménia (ambos com -0,6%) e Letónia (-0,2%) foram os únicos países com menos pessoas empregadas em comparação com o mesmo período do ano passado."Com base em valores corrigidos de sazonalidade, o Eurostat estima que, no terceiro trimestre de 2023, 216,6 milhões de pessoas estivessem empregadas na UE, das quais 168,7 milhões na área do euro", adianta o Eurostat.