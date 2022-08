Conservação da natureza e turismo têm “políticas desalinhadas”

Auditoria do Tribunal de Contas às Áreas Protegidas conclui que entidades com responsabilidades nesta área não estão bem coordenadas nas políticas e objetivos. Ainda assim, nível de gestão e implementação, no geral, é bom.

