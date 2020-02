Na entrevista ao Expresso, a diretora-geral da Saúde admitiu que poderá haver 21.000 infectados na semana mais crítica, assegurando que as autoridades de saúde estão a preparar-se para esta possibilidade.

"Estamos a fazer cenários para uma taxa total de ataque de 10% [um milhão de portugueses] e assumindo que vai haver uma propagação epidémica mais intensa durante, pelo menos, 12 a 14 semanas", afirmou Graça Freitas ao semanário.



A diretora geral de Saúde explicou que os cenários que têm vindo a ser traçados "servem apenas e só para que os serviços de saúde sejam programados e sejam afinados" e para a elaboração de planos de contingência. Contudo, disse, "a prova dos nove só será feita mesmo durante a própria epidemia".



Admitindo a hipótese de poder surgir uma epidemia em Portugal, uma possibilidade que ganha cada vez mais força devido aos casos ocorridos em Itália, e que mudou o panorama da Europa, Graça Freitas afirmou que se desconhece qual será a pior semana de contágio, mas que os serviços de saúde estão prontos para dar resposta, existindo atualmente 12 hospitais de referência.



"A pior semana ainda não sabemos, estamos sempre a comparar com a gripe. Quando o vírus se tornar epidémico teremos de observar como se comporta na fase inicial", disse.



A diretora-geral da Saúde insistiu nas medidas de autoproteção, como lavar as mãos com frequência com água e sabão, não tossir para as mãos, nem a menos de um metro de outra pessoa, se possível, e evitar contactos físicos próximos, como beijos e abraços, mas reforçou que não é necessário usar máscaras de proteção.



Até ao momento os 59 casos suspeitos que fizeram testes nos hospitais deram todos negativos de coronovirus, que dá origem a doença Covid-19.



O surto do novo coronavírus, que dá origem à doença, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.916 mortos e infetou mais de 84 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 57 países e territórios.



Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.



Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.



Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão com confirmação de infeção.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".



A DGS manteve na sexta-feira o risco da epidemia para a saúde pública em "moderado a elevado".



A conferência de imprensa foi marcada após o semanário Expresso ter titulado na sua primeira página que "Graça Freitas admite um milhão de infetados em Portugal".Os técnicos, médicos e matemáticos, estão a trabalhar no último cenário com base em novos dados de um estudo feito pela China e, segundo a diretora geral da Saúde, "esta cenarização aproxima-se cada vez mais da realidade".Graça Freitas reiterou que neste momento Portugal encontra-se numa fase de "contenção alargada", sem qualquer caso positivo de infeção por coronoavirus que dá origem à doença Covid-19.