Foram detetados os dois primeiros casos de portugueses infetados com o coronavírus em Portugal, estando ambos hospitalizados no Porto. Um deles é um médico no hospital de Tâmega e Sousa que esteve de férias no norte de Itália. O outro é uma pessoa mais jovem, que esteve em Valência (Espanha) numa viagem de trabalho.Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Marta Temido, detalhou que o primeiro caso confirmado de Covid-19 é um homem de 60 anos, que está internado no Hospital de Santo António, "cujo estado de saúde é estável neste momento". Teve início de sintomas a 29 de fevereiro e um "link" epidemiológico no norte de Itália.

Quanto ao segundo caso, trata-se de um doente cuja primeira análise realizada no Hospital de São João também foi considerada positiva, aguardando ainda a contra-análise por parte do Instituto Nacional Ricardo Jorge. É um homem de 33 anos, que também está "estável", que começou a evidenciar sintomas a 26 de fevereiro e que esteve em trabalho na zona de Valência, em Espanha.

Marta Temido sublinhou esta manhã que "os contactos próximos [a esses dois casos] foram colocados em vigilância". "As autoridades regionais de saúde estão a fazer essa identificação e a avaliar o seu grau de exposição e risco. As medidas serão proporcionais a esse grau de risco", acrescentou.

Questionada sobre a diferença temporal entre os primeiros indícios e a confirmação laboratorial da infeção, a governante esclareceu que "os dois casos foram identificados e entraram nos hospitais ontem [domingo]". "Na história epidemiológica feita com os indivíduos é que um reporta o início de sintomas a 26 de fevereiro e o outro a 29 de fevereiro", elucidou.

Para conter a propagação do surto e dar "cumprimento ao que é solicitado pelas instituições internacionais, com medidas proporcionais e adequadas ao risco", a governante anunciou que serão alargadas aos passageiros provenientes de Itália as medidas que já estavam a ser implementadas nas três ligações aéreas semanais com origem na China.



"Vamos fazer a aplicação mais incisiva de documentos explicativos nestes voos e a identificação dos passageiros, os contactos que teve e o local onde estava sentado no avião para que, em posterior contacto com linha SNS 24, isso ajude a identificar os contactos de risco", explicou Marta Temido. Em caso de sintomas, recomendou a utilização desta linha telefónica, em vez da deslocação aos serviços de saúde".

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.



Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram. Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.



Um português tripulante de um navio de cruzeiros encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

(notícia em atualização)