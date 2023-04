Corrida a liquidez escassa agrava risco de financiamento

Os riscos para a estabilidade do sistema financeiro agravaram-se. A crise do setor bancário fez recordar as vulnerabilidades geradas em uma década de juros baixos. Agora, a inversão dos bancos centrais põe à prova Estados, empresas e famílias.

