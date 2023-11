Solução Centeno não agradou a Belém

Leia Também Politólogos veem "bom senso" e "desapego" na demissão de Costa e incerteza sobre futuro por este ser "uma personalidade de forte experiência governativa, respeitado e admirado pelos portugueses, com forte prestígio internacional". "Mas o Presidente da República entendeu que, melhor do que ter uma solução estável e um governo forte e renovado, seria optar por eleições antecipadas", afirmou.

Aquilo de que precisávamos era de um orçamento aprovado – que vai ser aprovado – e aproveitar a estabilidade que existe. E aproveitar esta ocasião para, mudando o primeiro ministro, mudar o governo, dar nova energia, nova alma - e estou certo de que o professor Mário Centeno tinha todas essas qualidades", enfatizou Costa.

A proposta de António Costa e do PS de colocar Mário Centeno como primeiro-ministro foi recusada liminarmente por Marcelo Rebelo de Sousa.Segundo fonte conhecedora do processo, o Presidente da República considerou que a ideia não tinha pés para andar, a começar pelo facto de Mário Centeno nem sequer ser militante do PS.O mesmo interlocutor manifestou ao Negócios estranheza pela circunstância de o governador do Banco de Portugal ter aceitado que o seu nome fosse proposto a Belém, como solução de médio prazo, atendendo ao cargo que ocupa.Seria uma figura decorativa e sem legitimidade, à semelhança do que aconteceu com Santana Lopes quando sucedeu a Durão Barroso, em 2004, acrescenta a mesma fonte.De acordo com outra fonte, a estratégia do PS seria manter Mário Centeno como primeiro-ministro apenas de forma transitória para depois fazer coincidir a realização de eleições legislativas antecipadas com as europeias, que decorrerão de 6 a 9 de junho.À entrada para a comissão política do PS, esta quinta-feira à noite, António Costa explicou que apresentou o nome de Mário Centeno para lhe suceder como primeiro-ministro