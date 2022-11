Costa quer que Portugal seja "exportador de energia verde"

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que as energias renováveis vão representar 80% do consumo de eletricidade em Portugal até 2026. Um compromisso que coloca o país num caminho para ser exportador de energia verde."Temos capacidade e ambição de passar de importadores de energia fóssil a exportadores de energia verde. Hoje, as energias renováveis representam já cerca de 60% da eletricidade consumida, e o nosso objetivo é crescer para 80% até 2026", disse António Costa em Sharm el-Sheikh, no Egito.Durante a sua intervenção, o líder do Governo reafirmou também o compromisso em antecipar a meta para o país atingir a neutralidade carbónica, de 2050 para 2045, e garantiu que as centrais a carvão, que foram todas encerradas no ano passado - dois anos antes da meta, disse -, não vão ser reativadas "apesar da crise energética".Costa classificou os objetivos ambientais de Portugal como "ambiciosos", mas necessários. "Acreditamos que a transição energética justa pode ser sinónimo de crescimento e prosperidade e económica. Mas é, acima de tudo, um imperativo moral. Como líderes, devemos esta transição às nossas populações, ao resto do mundo e às gerações futuras", afirmou.

A realidade "muito dolorosa" dos incêndios



O primeiro-ministro quis ainda deixar "uma palavra muito dolorosa sobre os incêndios florestais", uma realidade que todos os anos afeta Portugal e que "nem sempre é abordada neste fórum".



O chefe do Governo apelou à participação de "todos os países" na 8.ª International Wildland Fire Conference, que no próximo ano se vai realizar em Portugal, e "onde se pretende construir um referencial do risco de incêndio e um modelo de governança do mesmo".