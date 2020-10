Costa rejeita nacionalismos mas faz apelo às construtoras

Linhas de comboio, estações de metro, estradas, portos e até um aeroporto. São dezenas de obras públicas que, se os planos do Governo se concretizarem, vão ganhar forma ao longo da próxima década. O Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030) prevê a materialização de projetos avaliados em 43 mil milhões de euros. No documento apresentado esta quinta-feira pelo Governo constam apenas as “grandes obras”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...