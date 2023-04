Costa saúda "nova vontade" do Brasil na CPLP e salienta "virar de página"

O primeiro-ministro saudou este sábado a "nova vontade" do Brasil, com o presidente Lula, em participar na Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e considerou que se está perante "um virar de página" nas relações bilaterais.Estas posições foram transmitidas por António Costa na sua declaração inicial da conferência de imprensa que encerra a 13ª Cimeira Luso Brasileira, em Lisboa, tendo ao seu lado o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva."Queria sublinhar a importância do dia de hoje, em que depois de sete anos de interrupção retomamos as cimeiras anuais entre Portugal e o Brasil. Retomamos estas cimeiras na segunda visita que em poucos meses o Presidente Lula faz a Portugal e na primeira visita que o Presidente Lula faz à Europa", começou por observar António Costa.De acordo com o primeiro-ministro português, a consequência mais clara que teve a "interrupção de contactos" entre Portugal e o Brasil "é o facto de só na próxima segunda-feira ser entregue a Chico Buarque de Holanda o Prémio Camões, que ganhou há quatro anos, em 2019"."Viramos, por isso, uma página", frisou.Na parte final da sua declaração inicial, o primeiro-ministro saudou "a nova vontade do Brasil de participação plena e efetiva no quadro da CPLP", dizendo que esta comunidade "ficará sempre incompleta se não tiver o Brasil"."É um país fundamental, visto que é mesmo o país dominante da língua portuguesa à escala global", apontou.