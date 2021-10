Costa vinca "contas certas" e avisa que nunca colocará em causa credibilidade do país

Leia Também Proposta de OE2022 já foi aprovada em Conselho de Ministros

O secretário-geral do PS defendeu hoje a tese de que "sem contas certas não há futuro" para o país e frisou que o seu Governo nunca aceitará colocar em causa a credibilidade externa da economia portuguesa.Este aviso foi transmitido por António Costa na reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso que proferiu algumas horas após o seu Governo ter aprovado o Orçamento do Estado para 2022, mas em que nunca se referiu diretamente aos parceiros dos socialistas no parlamento: PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN.Depois do aviso, o líder socialista considerou que, desde 2016, foi sempre possível conciliar aumento dos rendimentos e do investimento com "uma sã gestão das contas públicas".Mas "sem contas certas não há futuro", declarou perante os membros da Comissão Nacional do PS.