Covid-19: Mais de mil milhões de doses de vacinas administradas a nível mundial

Pelo menos 1.002.938.540 doses foram administradas em 207 países ou territórios, de acordo com o balanço feito a partir de fontes oficiais.Mais de metade do total (58%) foi administrado em três países: Estados Unidos (225,6 milhões), China (216,1 milhões) e Índia (138,4 milhões).Mas em comparação com a sua população, Israel lidera, com quase seis em cada 10 israelitas já intergalmente vacinados .A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.959 pessoas dos 833.964 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.