Ao que o Negócios apurou, a decisão do Governo foi comunicada esta quarta-feira aos parceiros sociais, na reunião de concertação social que juntou, por videoconferência, as confederações patronais e os sindicatos, e na qual estiveram presentes, além do primeiro-ministro, o Ministro da Economia, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Ministra da Agricultura.



O calendário completo da reabertura das atividades económicas será comunicado por António Costa esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros.



Aos parceiros sociais foi comunicado também que, depois do pequeno comércio, serão autorizadas a reabrir as lojas que tenham até 400 metros quadrados, o que deverá ocorrer a 18 de maio. A retoma do restante comércio ficará agendado para o início de junho, sendo que todo o plano estará dependente da evolução da pandemia de covid-19.



O primeiro-ministro já tinha indicado que a reabertura da economia seria feita de forma faseada, com uma periodicidade quinzenal. Assim, serão retomadas as atividades de alguns setores a 4 de maio, enquanto outros apenas o farão a 18 de maio e, por fim, os restantes, desde que a evolução da pandemia o permita, a 1 de junho.

