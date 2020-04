CCP admite reabertura da economia após 4 de maio, mas decisão é do Governo

Está a ser "estudada a hipótese" de a reabertura gradual da atividade económica ter início a partir de 4 de maio, revelou João Vieira Lopes, esta sexta-feira, à saída de um encontro com membros do Governo. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) notou, contudo, que a decisão final caberá ao Executivo e adiantou ainda que, no âmbito do processo de abertura da economia, a CCP dará prioridade ao comércio de proximidade, automóvel e cabeleireiros.





a reabertura da economia terá de acontecer de "forma gradual, com uma cadência de 15 em 15 dias", com maio e junho a serem "meses para o progressivo desconfinamento".

Após um encontro com o primeiro-ministro, o ministro da Economia e ainda o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Vieira Lopes disse que o Governo não tem anda "uma posição fechada" sobre o início da normalização da atividade económica, porém anunciou que está "previsto, neste momento, estudar a hipótese de alguns estabelecimentos abrirem, a partir de 4 de maio, de forma escalonada ou com escalonamento semanal, ou quinzenal, até ao fim de maio".Note-se que no debate quinzenal da passada quarta-feira, António Costa anunciou que(Notícia em atualização)