Crise no CDS: João Almeida vai deixar AR com "enorme gratidão"

João Almeida vai deixar a bancada parlamentar do CDS-PP, para onde foi eleito deputado pela primeira vez em 2002, anunciou na sua página na rede social Facebook, naquela que é uma nova baixa no partido.Numa publicação naquela rede social, com uma fotografia sua durante o debate do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), João Almeida escreveu "A última. A despedida. No debate do OE22. A combater a esquerda. Como sempre fiz"."Foram 13 dos últimos 20 anos. Deixo o parlamento com a enorme gratidão de ter tido a honra de servir o meu país na sua casa da democracia", acrescentou o centrista.

Contactado pela TSF, João Almeida explicou que a ideia era deixar a Assembleia da República no final da sessão legislativa, em agosto de 2022, mas com a crise política e a eventual dissolução do Parlamento, o final do mandato é antecipado, assim como o da legislatura.





João Almeida garantiu ainda à TSF que ia anunciar a decisão no congresso de 27 e 28 de novembro, mas com o adiamento da reunião dos centristas, decidiu tornar pública a saída através das redes sociais.



Esta é mais uma baixa no partido, depois de Adolfo Mesquita Nunes e António Pires de Lima anunciarem a saída do CDS-PP. Já o candidato à presidência do CDS-PP Nuno Melo anunciou este sábado que vai pedir a nulidade das deliberações do Conselho Nacional que decorreu sexta-feira, considerando que aquela reunião foi "o último ato da maior indignidade" da história do partido.