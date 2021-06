Débito direto ao Fisco não convence contribuintes

O pagamento de impostos por débito direto foi lançado em 2018 para simplificar a vida aos contribuintes. No entanto, menos de 1% dos sujeitos passivos cumprem desta forma as suas obrigações fiscais e menos de 1% da receita fiscal é arrecadada com este automatismo.

