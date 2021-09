Decreto de execução orçamental 2019 está em vigor, dizem as Finanças

Normalmente, no início de cada ano, com o Orçamento do Estado (OE) já em vigor, o Governo aprova e publica o DLEO. No entanto, nos últimos anos, essa aprovação vinha sendo feita numa fase cada vez mais avançada do ano. E, em setembro, ainda não foi nem aprovado, nem publicado.

Decreto de execução orçamental 2019 está em vigor, dizem as Finanças









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.