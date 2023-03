Défice comercial da Zona Euro aumentou 10% para 30,6 mil milhões em janeiro

Como resultado, a Zona Euro registou um défice de 30,6 mil milhões de euros em





A Zona Euro registou um défice da balança comercial de bens de 30,6 mil milhões de euros em janeiro, segundo a estimativa divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat. Em comparação com janeiro de 2022, o défice comercial dos países do euro agravou-se em 10%, com as importações de bens a pesarem mais do que as exportações.Em janeiro, o Eurostat dá conta que as exportações de bens da Zona Euro registaram uma subida homóloga de 11% para 22,9 mil milhões de euros. Já as importações do conjunto de 20 países que adotaram a moeda única europeia tiveram um crescimento de 9,7% em comparação com janeiro de 2022, para 253,5 mil milhões de euros.Por outro lado, as trocas comerciais entre os 20 países da Zona Euro aumentaram 11,6% em janeiro, em comparação com igual mês do ano passado. Ao todo, o comércio intra-Zona Euro totalizou 223,8 mil milhões de euros no primeiro mês deste ano.Já na União Europeia a 27, o saldo da balança comercial foi também negativo, em 34,6 mil milhões de euros. Ainda assim, o valor do défice comercial em janeiro foi inferior ao registado em igual mês do ano passado: 38,6 mil milhões.As exportações de bens extra-UE tiveram uma subida homóloga de 10,6% para 179,6 mil milhões em janeiro, enquanto as importações cresceram 7%, em comparação com igual mês de 2022, para 218,1 mil milhões.