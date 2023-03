Exportações arrancam o ano a crescer mais do que as importações

As exportações de bens arrancaram o ano com uma crescimento superior ao das importações. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, revelam que as exportações tiveram uma subida homóloga de 14,5% em janeiro, enquanto as importações cresceram 10,3% face a igual período do ano passado.



Janeiro foi assim o terceiro mês consecutivo em que as exportações cresceram acima das importações, refletindo uma desaceleração nos preços. O índice de valor unitário (preços) registou uma variações de 8,1% nas exportações (9,7% no mês anterior), ao passo que a variação nas importações foi de 7% (12,2% no mês de dezembro).





Segundo o INE, estas variações podem estar a "refletir, em parte, efeitos de calendário, dado que janeiro de 2023 teve mais um dia útil que o mês homólogo de 2022 e mais dois que o mês passado".Nas exportações, houve um acréscimo em "todas as categorias económicas", com destaque para as máquinas e outros bens de capital, que aumentaram 27,6%. Nas importações, a maior subida deu-se no material de transporte (+40,5%), "maioritariamente proveniente de Espanha e da Alemanha". Por outro lado, as importações de fornecimentos industriais caíram 3,9%, com destaque sobretudo para "metais comuns provenientes de vários países Extra-UE".Sem considerar combustíveis e lubrificantes, houve um aumento de 14,3% nas exportações, o que compara com os 7% registados no mês anterior. Já as importações excluindo combustíveis e lubrificantes cresceram 10,8%, após terem aumentado 8,1% em dezembro do ano passado.Excluindo os produtos petrolíferos, a variação do índice de valor unitário (preços) foi de 8,1% nas exportações e 5,9% nas importações, também inferior à registada no mês anterior.Já o défice da balança comercial registou uma melhoria de 27 milhões de euros face a janeiro do ano passado, atingindo 1.963 milhões. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice comercial totalizou 1.325 milhões de euros, diminuindo 35 milhões face a janeiro de 2022.(notícia atualizada às 11:25)