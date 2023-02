UE e Zona Euro regressam ao défice comercial em 2022 após ano de excedente

Leia Também Crise energética acentua défice comercial da zona euro em 2021

No ano passado, as exportações da Zona Euro para o resto do mundo subiram 18%, em termos homólogos, para 2.877.8 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.Já as importações avançaram 37,5% para 3.192,5 mil milhões de euros. Assim, a Zona Euro registou um défice de 314,7 mil milhões de euros, depois de em 2021 ter alcançado um excedente de 116,4 mil milhões de euros.Por sua vez, o comércio entre países da Zona Euro atingiu os 2.726,4 mil milhões de euros, um aumento de 24,4%.No caso da UE, durante o ano passado, as exportações ascenderam a 2.572,0 mil milhões de euros, uma subida de 17,9% face a 2021, enquanto as importações alcançaram os 3.003,2 mil milhões de euros, um aumento de 41,3% face ao mesmo período de comparação.Assim, a balança comercial de bens da UE registou um défice de 431,2 mil milhões de euros, depois de registar um excedente de 55,1 mil milhões de euros em 2021.O comércio entre os 27 somou 225,2 mil milhões de euros, um aumento de 22,7%, em termos homólogos.Só em dezembro, as exportações da Zona Euro para o resto do mundo cresceram 9%, em termos homólogos, para 238,7 mil milhões de euros,de acordo com a primeira estimativa do Eurostat.Por sua vez, as importações aumentaram 8,7%, face a dezembro de 2021, para 247,5 mil milhões de euros.Assim, a balança comercial de bens da Zona Euro registou um défice de 8,8 mil milhões de euros.Já as transações entre os Estados membros da Zona Euro subiu 9,4%, durante o mesmo período e em termos homólogos, para 212, 8 mil milhões de euros.Na União Europeia, em dezembro, as exportações aumentaram 10,3% para 218,7 mil milhões de euros.Por outro lado, as importações vindas do resto do mundo para o bloco de 27 Estados membros cresceram 8,5% para 230,8 mil milhões de euros, tendo assim a balança comercial de bens da UE registado um défice de 12,1 mil milhões de euros, uma queda face ao défice de cerca de 14 mil milhões contabilizado em dezembro de 2021.