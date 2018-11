A advogada, social-democrata de 47 anos dos Arcos de Valdevez, nunca escondeu a amizade com Silvano. A deputada pertence ao Conselho de Jurisdição Nacional do partido e é membro efectivo da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde Silvano é vice-presidente. Além disso, é também deputada municipal na Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez Membro da Assembleia da Comunidade.

Esta não é a primeira vez que Cerqueira é confrontada com este tema. Na passada terça-feira, de acordo com o Jornal de Notícias, o PSD tinha na sua posse imagens de Emília Cerqueira a passar pelo computador de José Silvano. Contudo, ao mesmo jornal, já havia desmentido que tivesse assinado a presença do secretário-geral do PSD.

Recorde-se que José Silvano, secretário-geral do PSD, marcou presença em sessão parlamentar na Assembleia da República, mesmo estando em campanha com Rui Rio, fora de Lisboa. A presença do deputado terá sido verificada por um outro membro da Assembleia. Parlamento está a investigar hipótese de deputados terem registado a presença pelo secretário-geral.



De acordo com o jornal Expresso, que publicou originalmente esta notícia, o secretário-geral social-democrata estaria com Rui Rio no distrito de Vila Real, em campanha, no dia 18 de Outubro. No entanto, alguém registou a presença do secretário-geral social-democrata logo no início da sessão plenária, que teve início poucos minutos depois das 15h, não tendo sido marcada falta, mesmo sendo a justificação que poderia ser apresentada considerada válida.



De lembrar que José Silvano garantiu que não pediu a ninguém que se registasse em seu nome no sistema de presenças da Assembleia da República e assegurou que quer ver esclarecido como é que alguém usou a sua palavra-passe. Mas, dois dias antes, em às declarações feitas à SÁBADO, assumia que não queria esclarecer de que forma alguém teria usado a sua password para entrar num dos computadores do plenário, registando assim a sua presença nos plenários dos dias 18 e 24 de Outubro.