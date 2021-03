Deputado bilionário francês morre em queda de helicóptero

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

O deputado e bilionário francês Olivier Dassault morreu este domingo na queda de um helicóptero em França. O herdeiro do império da aviação Dassault tinha 69 anos.Olivier Dassault morreu após o helicóptero em que seguia se ter despenhado perto de Deauville, no noroeste de França. O piloto também faleceu no acidente.O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou a morte de Dassault "uma grande perda" para o país.Olivier Dassault era a 12.ª pessoa mais rica de França, segundo o Bloomberg Billionaires Index, tendo uma fortuna estimada em cerca de 6,3 mil milhões de euros.Neto de Marcel Dassault, fundador de um império na aviação durante a I Guerra Mundial, Olivier trabalhou no grupo aeronáutico até entrar na vida política, tendo sido eleito deputado pelos conservadores Les Republicains em 2002.