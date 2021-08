Descontos de independentes tocam mínimos de dez anos

Quando explicou as novas regras contributivas dos independentes que entrariam em vigor no início de 2019, a então secretária de Estado da Segurança Social e atual secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, evitou revelar uma estimativa do impacto das alterações, alegando que o sistema de segurança social é apenas “um sistema de repartição e solidário”.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...