Desembarques diários em aeroportos nacionais batem máximos históricos em julho

Em julho, desembarcaram diariamente, em média, 117,2 mil passageiros nos aeroportos nacionais, um crescimento homólogo de 12,4% e um aumento de 11,1% face a 2019. O valor representa um novo máximo histórico, como, aliás, tem vindo a acontecer desde o início do ano, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



"Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais", frisa o gabinete estatístico.





No total, os aeroportos nacionais movimentaram sete milhões de passageiros, um aumento em termos homólogos de 12,5%, e 18,7 mil toneladas de carga e correio, uma queda de 5,7% face ao mesmo mês do ano passado.





Ao todo, aterraram nos aeroportos nacionais 24,8 mil aeronaves em voos comerciais. Do total de viajantes, 81,7% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo cerca de três milhões de passageiros, "na maioria provenientes do continente europeu (69%)", refere o INE.





O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 8,6% do total de passageiros desembarcados.





Relativamente aos passageiros embarcados, 80,3% corresponderam a tráfego internacional, perfazendo um total de 2,7 milhões de passageiros, tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (66,1% do total).



Já no acumulado do semestre o número de passageiros aumentou 25,2% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio registou um decréscimo de 1,6%. Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se acréscimos de 11,8% e 8,2%, respetivamente.



O aeroporto de Lisboa movimentou 50% do total de passageiros (19,1 milhões), tendo crescido 27,1% face a julho do ano passado. Já o aeroporto do Porto concentrou 22,4% do total de passageiros movimentados e aumentou 25,7%. Por sua vez, o aeroporto de Faro registou um

crescimento de 19,2%.





Entre janeiro e julho, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos. O número de passageiros desembarcados cresceu 20,8%, face ao primeiro semestre de 2022, enquanto o valor de passageiros embarcados aumentou 22,4%.





França ocupou a segunda posição, com acréscimos de 21,6% e 22,2%, pela mesma ordem, seguindo-se Espanha, com aumentos expressivos face ao mesmo período de 2022. Uma subida de 42,6% como país de origem dos voos e um aumento de 42,8% como país de destino.



(Notícia atualizada às 11:37 horas).