Desemprego cai em março mas terá aumentado em abril

Depois de ter recuado em março, o número de desempregados terá aumentado em abril, quer em relação ao mês anterior (4,9%), quer em relação a abril de 2020 (9%), revelam os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).





O INE aponta para 348,7 pessoas oficialmente desempregadas em abril, num aumento de 16 mil pessoas face ao mês anterior – ficando ao nível mais alto desde novembro – e de 28 mil face a período homólogo.





A informação publicada esta segunda-feira, 31 de maio, também aponta para um recuo da taxa de desemprego em março (em cadeia) e para um subida em abril para 6,9%, mais três décimas do que no mês anterior e mais cinco décimas do que no mês homólogo de 2020.





Estes dados contrariam a informação que havia sobre os novos inscritos nos centros de emprego, que recuaram em abril. Os dados relativos a abril ainda estão sujeitos a confirmação. No entanto, o aumento na taxa de desemprego e no número de desempregados verifica-se quer nos dados ajustados de sazonalidade (que são os que o INE destaca) quer nos não ajustados (que são os que são utilizados a nível trimestral).





Paralelamente, o INE também dá conta de uma estagnação da população empregada face ao mês de março, e de 1,2% em relação ao mesmo mês de 2021, que foi o mês onde se fez sentir com mais força o impacto da pandemia.





Quanto aos dados já definitivos de março, o que mostram é um aumento da população empregada face a março e um recuo face ao mesmo mês de 2020. Os dados já definitivos de março apontam para uma taxa de desemprego de 6,6%, se considerados os valores ajustados de sazonalidade.



