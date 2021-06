Taxa de desemprego na Zona Euro recua ligeiramente em abril

Leia Também DJ Alemanha: Pedidos de subsídio de desemprego recuaram mais do que o esperado

No mês de abril, a taxa de desemprego baixou 0,1 pontos percentuais na Zona Euro, passando dos 8,1% verificados em março deste ano para os 8% em abril, revela o gabinete de Estatística da União Europeia, o Eurostat. Já na variação homóloga, quando é comparada a taxa de abril de 2021 com o mesmo mês do ano passado, a taxa de desemprego subiu 7,3%.Tendo em conta a União Europeia, a taxa de desemprego fica-se pelos 7,3%, estável em relação ao mês anterior. No entanto, na comparação homóloga, a taxa de desemprego em abril de 2021 cresceu 6,7%.De acordo com a estimativa do Eurostat, em abril de 2021 cerca de 13 milhões de pessoas estavam desempregadas na Zona Euro, menos 134 mil pessoas face ao mês anterior. A cifra é significativamente maior na estimativa da UE, onde em abril cerca de 15 milhões de pessoas estavam desempregadas, menos 165 mil pessoas face a março de 2021.O desemprego jovem (até aos 25 anos) continua a ter uma das taxas de desemprego mais elevadas. Na Zona Euro, em abril, a taxa de desemprego jovem estabilizou face ao mês anterior, situando-se nos 17,2% - o equivalente a 2,9 milhões de jovens.Na comparação homóloga, em abril deste ano havia mais 126 mil jovens desempregados na Zona Euro.Nos dados do Eurostat, é feita a divisão por género: o desemprego continua a afetar mais as mulheres do que os homens, tanto na Zona Euro como nos dados da União Europeia.Na Zona Euro, em abril de 2021 a taxa de desemprego entre as mulheres ficou nos 8,4%, 0,1 pontos percentuais face ao mês de março. Já a taxa de desemprego nos homens estabilizou nos 7,7% no mês de abril.Nos dados da União Europeia, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou nos 7,6%, contra os 7% dos homens.